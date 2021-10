Musikschule Wertingen: Musikschule ist seine Passion

In sechs Tagen absolvierte der städtische Musikdirektor i. R. Manfred-Andreas Lipp drei Konzerte mit drei unterschiedlichen Programmen an drei verschiedenen Musikinstrumenten mit Besetzungen aus Freunden und Kollegen.

Volksmusik und Klassik

Jüdische Kultur ist Populär

Das Saxofon in der Musikschule Wertingen

Der musikalische Reigen begann am 8. Oktober im Brauereistadel Bachhagel. Unter dem Motto „I ben am Bach aufgwaxa“ spielten das „Mozart-Trio“ (– Klarinetten) und das Ensemble „Vierklang“ im Rahmen der 22. Landkreis-Kulturtage DLG-Kultur und Wir ein gut besuchtes und mit viel Beifall gefeiertes Konzert. Vierklang vereintam Bass,Akkordeon,(Klarinetten) und(Leitung/Gesang/Klarinette). Zum Erfolg trug das Wertinger „Urgestein“mit seiner Moderation, seinem Humor und seiner Ausstrahlung maßgeblich bei. Musik von Beethoven, Dieter Mörtl und Traditionelles kam sehr gut an und deshalb gab es Zugaben: „Im Bachtal ist´s lustig!“Am Sonntag, 10. Oktober füllte sich die wunderbare Synagoge in Binswangen ebenfalls im Rahmen der Landkreis-Kulturtage für ein Konzert von(Klavier),(Gesang/Kornett),(Saxofon/Gesang/Leitung/Programmkonzeption) und(Moderation). Der „Rote Faden“ des Musikprogrammes folgte dem Thema „Jüdisches Leben“. In einer unvergleichlichen Vielfalt spielten die Künstler facettenreich und authentisch ihre Arrangements der Werke aus Kletzmer, Schindler´s Liste, Hallelujah (L. Cohen), Paul Ben-Haim (Lieder ohne Worte-Ballade), Over The Rainbow (H. Arlen), Eden Abez (Nature Boy), John Lennon (Imagine), George Gershwin (Porgy And Bess-Summertime), Jerry Bock/Manfred-Andreas Lipp (The Fiddler On The Roof-Sketch und Lied), Joseph Kosma (Autumn Leaves), Fritz Kreisler (Liebesleid), Carole King (You ´ve Got A Friend), Bette Middler (The Rose), Kurt Weill (Berliner Requiem, Zu Potsdam unter den Linden/Youkali) und als besonderes Zeichen die Zugabe „Sag´mir wo die Blumen sind“. Anton Kapfer moderierte und vermittelte souverän das hochkarätige Programm und das Publikum belohnte die Protagonisten mit Standing Ovations.Seinen Fachbereich stellteanlässlich „40 Jahre Musikschule Wertingen“ im Konzert am 13. Oktober im Festsaal des Schlosses vor. Das Saxofoniker-Quartett und das Saxofon-Ensemble der Musikschule Wertingen kooperierten als Saxofonchor im musikalischen Rahmen und trugen in eigenen Sets ihre schlüssigen Beiträge vor. Erstaunliches Niveau entlud sich bei(Sopransaxofon),(Altsaxofone),(Tenorsaxofon) und(Baritonsaxofon), die unter Lipp ihre Ausbildung unter dem Motto „Fördern statt verwöhnen“ erhalten. Werke von Lennie Niehaus, Jean Matitia, W.C. Handy und Bill Holcomb beeindruckten das Publikum.war als Moderator und intellektueller Musikvermittler die Idealbesetzung für diesen Abend.(Baritonsaxofon),(Tenorsaxofon),(Altsaxofon) und(Sopransaxofon/Leitung) bilden die derzeitige Besetzung des „Saxofoniker-Quartett“. In Werken von Sammy Nestico, Lino Florenzo, Heiner Wiberny und Arthur Frackenpohl ging es virtuos, emotional und ohne Scheu vor höchstem Risiko voll zur Sache. Dabei sprang der Funke auf das Publikum über und der Beifall rauschte durch die „Gute Stube“ der Stadt.Fürhat die Förderung von Menschen im Musikalischen und Kulturellen eine besondere Bedeutung und ist seine große Leidenschaft. Diese Passion ist ein Gewinn für die Menschen in seinem Umfeld und für die Musikschule Wertingen.