Musikschule Wertingen: Musikschule begrüßt das neue Jahr

Neujahrskonzert im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum

Auszüge aus dem Wettbewerbsprogramm

Blechbläser und Schlagzeuger

Unter Einhaltung aller Maßnahmen der aktuellen Infektionsschutzverordnung konnte die Musikschule nicht nur ein, sondern gleich zwei Neujahrskonzerte veranstalten. Nachdem nur 35 Gäste im Festsaal zugelassen waren, präsentierten die Musikerinnen und Musiker ihr Programm sowohl um 15, als auch um 17 Uhr.Schulleiterinkonnte unter den Zuhörern zahlreiche Ehrengäste und Förderer der Musikschule begrüßen. Unter dem Motto „Besser so als gar nicht“ fanden sich die Zuhörer auch mit dem Tragen der Maske während der Veranstaltung ab, nur um einmal wieder Livemusik erleben zu dürfen.Dass Kammermusik an der Musikschule Groß geschrieben wird, konnte man hören und erleben. Schon die neunjährigen Flötistinnen des Querflötentrios,undaus der Klasse vontraten couragiert auf und spielten genauso, wie die anderen Ensembles Auszüge aus ihrem Wettbewerbsprogramm. Nachdem alle bisherigen Wettbewerbe abgesagt wurden, haben die Schülerinnen und Schüler den Landeswettbewerb des Bayerischen Blasmusikwettverbands am 12. März in Marktoberdorf als Ziel vor Augen.Das Saxofonquintett mitundaus der Klasse vongestaltete mit dessen Unterstützung am Sopransaxophon ein Programm aus Spirituals, Dixieland, Fusion Jazz und Swing.zeigte sich nicht nur als einfühlsame Klavierbegleiterin ihrer Schwesterbei der „Romanze“ von Carl Baermann, sondern auch als Klarinettistin. Im Klarinettentrio waren die beiden Schwestern zusammen mitmit Werken von Ludwig van Beethoven und Wolfgang Amadeus Mozart zu hören. Auch das Klarinettentrio mitundaus der Klasse vonerntete für das „Allegretto“ von J. B. Vanhall und zwei populären Musikstücken aus der Feder von Andre Waignein Applaus vom Publikum.Zwischen die vielen Holzbläser reihte sich das Blechbläserquartett „2 & 2“ unter der Leitung vonein. Mit Evergreens wie „Amazing Grace“, „What a wonderful world“ und „Don´t worry, be happy“ überzeugtenundan der Trompete undundan der Posaune.Das Percussiontrio mitundzeigte in seinen drei Vortragsstücken einen großen Teil der Bandbreite des Schlagzeuginstrumentariums. Mit Marimbaphon, Set, drei Snaredrums und Percussion ließen die drei Schlagzeuger keinen Zweifel, dass sie auch für den Wettbewerb gut vorbereitet sind.Die Harfenistinbereicherte die Konzerte mit einer gefühlvollen Interpretation des Musikstücks „Nuvole Bianche“ des zeitgenössischen Komponisten Ludovico Einaudi. Auch die Fagottistintrat solistisch auf und trug eine melodische Studie des romantischen Komponisten und Fagottisten Eugéne Jancourt vor.