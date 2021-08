Musikschule Wertingen: Musikalische Gäste mit buntem Programm

Kinderlieder und klassische Musik bunt gemischt bei einem Konzert - wenn das auf dem Programm steht, dann spielen Schüler*innen aus der Musikschule Wertingen im Garten von St. Klara. Mitte August war es wieder soweit, denn mittlerweile ist das Sommerferienkonzert schon eine kleine Tradition im Konzertreigen der Musikschule Wertingen. 7 junge Musiker*innen hatten ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet und waren gerne gesehene Gäste.

Filmmusik und Evergreens

Musiklehrerineröffnete das Konzert mit dem „Second Waltz“ aus der Suite Nr. 2 von Dmitri Schostakowitsch. Anschließend spielteauf ihrer Trompete Kinder- und Volkslieder und die Flötistinhatte Musik aus Disney-Filmen wie „Beauty and the Beast“ und „Dschungelbuch“ im Gepäck. Auf dem Akkordeon verzaubertemit den Liedern „Willkommen im Zwergenland“ und „Der unheimliche Zauberwald“ das zahlreiche Publikum.spielte auf ihrer Klarinette die Titel „Hardline“ und „Ostinatio“ von Daniel Helbach.(Querflöte) hatte mit „For he’s a jolly good Fellow“ und „Reigen seliger Geister“ zwei weltweit bekannte Melodien dabei. Der Trompeterkonnte sich für seinen Auftritt die Unterstützung vonsichern. Die Schlagzeuglehrerin der Musikschule Wertingen begleitete ihren Sohn auf der Cajon bei den Titeln „An der schönen blauen Donau“, „Unter Palmen“ und „“Cool Man Blues“.spielte auf ihrer Querflöte „Take me Home, Country Roads“ und Filmmusik aus dem Blockbuster „Titanic“. Das Publikum dankte den jungen Künstlern mit reichlich Applaus. „La Paloma“, „Aus Böhmen kommt die Musik“, „Rosamunde“ und ein „Walzermedley“, gespielt von Karolina Wörle, rundeten das bunte Konzertprogramm ab. Die stürmisch geforderte Zugabe folgte dann mit „Que Sera“ gerne.Für die Bewohner ging eine kurzweilige Konzertstunde zu Ende undund, vom Sozialdienst der Senioreneinrichtung, bedankten sich bei den Musiker*innen für ein tolles Konzert, für das extra die Ferien unterbrochen wurden. Der Dank galt auch den anwesenden Eltern, die durch die Bereitschaft des Fahrtdienstes ebenfalls einen großen Beitrag dazu geleistet haben. Zur Belohnung gab es dann natürlich noch eine süße Überraschung.