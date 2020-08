Musikschule Wertingen: Musik erklingt im Garten von „St. Klara“

, unter der Leitung von Musiklehrerin, den Bewohnern der Senioreneinrichtung St. Klara in Wertingen.Bei sommerlichen Temperaturen fanden sich viele Zuhörer und die Musiker im Garten des Pflegeheims ein.Das 30-minütige „Ständchen“ begann mit Tanzweisen in schwäbischer Art des Frauenstettener Künstlers Robert Maximilian Miller.Volkslieder wie „Ännchen von Tharau“, „Das Lieben bringt groß’ Freud“, „Ein Jäger aus Kurpfalz“, „Hoch auf dem gelben Wagen“ und „Schwarzbraun ist die Haselnuss“ erfreuten das Publikum und luden natürlich zum Mitsingen ein. Ein kleiner musikalischer Ausflug nach Italien mit dem bekannten Lied „Bella Bimba“ und die Melodie von „O Du lieber Augustin“ erklangen im Anschluss.Mit Informationen und Geschichten zu den einzelnen Liedern moderierte Karolina Wörle die Veranstaltung. Ein kleines Gedicht über die Freude des Lebens rundete das Ständchen ab.vom Sozialdienst bedankte sich im Namen der Bewohner, bei den Musikern und betonte, wie wichtig solche Veranstaltungen, besonders in dieser Zeit, für die Senioren sind.Mit dem Lied „Guten Abend, gut’ Nacht“ wurde die geforderte Zugabe gerne gewährt und die Zuhörer mit den besten Wünschen in den Abend entlassen.