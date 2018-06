Musikschule Wertingen: „Moderne Zeiten“ in der Musikschule

Musikalische Welterfolge aus populärer Musik stehen beim Sommerkonzert der Musikschule Wertingen auf dem Programm unter dem Motto:

„Moderne Zeiten“

Am Mittwoch, 11. Juli 2018, 18.30, Musikschule Wertingen/Konzertsaal spielen Paul Kaußler (Altsaxofon), Lucia Reiter (Altsaxofon), Luis Haupt (Altsaxofon/Klarinette), Viktoria Krebs (Altsaxofon), Martin Stempfle (Baritonsaxofon), Elena Mayer (Altsaxofon) und Chiara Bunk (Altsaxofon) im Duett mit ihrem Musiklehrer Manfred-Andreas Lipp ausschließlich Ohrwürmer der Unterhaltungsmusik also „Easy Listening“. Ode To Joy, See You Later Alligator, Sentimental Journey, La Cucaracha, Satin Doll, Flashdance…What A Feeling, Super Trouper, Time Of My Life, Sail Along Silv´ry Moon, Chim Chim Cher-ee, Something Stupid, Mexican Hat Dance, How High The Moon, Mrs. Robinson, La Paloma und Lucky Lips spannen einen großen Bogen über beliebte und erfolgreiche Hits, bei denen Saxofon- und Klarinettenklänge dominieren. Musikdirektor Manfred-Andreas Lipp hat zur Begleitung seiner Schüler professionelle „Play along“ als Unterstützung und Backgrond vorbereitet, die über die Musikanlage eingespielt werden.