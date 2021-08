Musikschule Wertingen: Matinee auf der Zusaminsel

Manfred-Andreas Lipp, Saxofon und Kirill Kvetniy, Klavier werden mit Live-Musik auf der Zusaminsel zu hören sein.

Swing-Klassiker, ABBA-Hits, Balladen aus Jazz, Rock und Pop, Bossa Nova, Samba, Salsa und Soul bilden das Repertoire der Matinee am Sonntag,. Von 11.00 bis 13.00 Uhr spielen die Künstler„papa lipp“ (Saxofon) und(E-Piano), beide Musiklehrer an der Musikschule Wertingen, zur Unterhaltung der zahlreichen Besucher und Gäste im griechischen Restaurant „LIMANI“ auf der Zusaminsel in Wertingen auf. Die Sängerin(Augsburg) wird mit ausgewählten Gesangstiteln den musikalischen Reigen abrunden.