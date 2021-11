Musikschule Wertingen: Magie der Musik

Klavierkinder in Wertingen

Es gibt noch Magie in der Welt. Die Magie der Musik. Sie fasziniert von klein auf. Die Musik verbindet. Die Magie von Musik kann jedes Kind erlernen. Mit Spaß und Freude entdecken wir spielerisch die vielfältigen Möglichkeiten des Klaviers. Denn „das Beste in der Musik steht nicht in den Noten“ (Gustav Mahler).Musik fördert die motorischen Fähigkeiten der Kinder. Sie steigert die sozialen Kompetenzen, verbindet Kulturen und hat einen positiven Einfluss auf die Lernfähigkeit in jedem Alter. Die ausgebildete Musikpädagoginmöchte Kindern ab 5 Jahren den Zugang zur Klaviermusik ermöglichen. Nach einem abgeschlossenem Studium der Elementaren Musikpädagogik und Klavier konnte sie bereits viel Erfahrung im Gruppen- und Einzelunterricht mit Kindern jeden Alters sammeln. Mit einer Kombination aus der Elementaren Musikpädagogik und Klavierpädagogik verbinden wir das Klavierspiel mit Singen und Tanzen. So wird eine ganzheitliche Ausbildung auf neuem Weg geschaffen. Die Kinder lernen neue musikalische Ausdrucksweisen, die sich in alle Sprachen übersetzen lassen.Überzeugen Sie sich selbst und tauchen Sie mit Ihrem Kind ein in die magische Welt der Musik.Weitere Infos unter 08272/4508 oder auf der Homepage der Musikschule Wertingen unter www.musikschulewertingen.de