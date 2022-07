Wertingen : Schloss Wertingen, Festsaal |

Carola Egger (Gesang), Kirill Kvetniy (Klavier) und Manfred-Andreas Lipp (Saxofon) präsentieren am Sonntag, 25. September 2022 um 17 Uhr im Festsaal des Wertinger Schlosses ein spannendes Konzert-Programm unter dem Motto „September Song“.



Die Kompositionen von Kurt Weill, Fritz Kreisler, George Bizet, Giacomo Puccini, Astor Piazolla, Stephen Sondheim, Maurice Ravel, Isaak Albeniz und Charlie Chaplin versprechen einen interessanten, musikalischen Einstieg in den Herbst.

Die Vorbereitungen der Künstler sind gut angelaufen und jeder freut sich auf die Umsetzung vor dem Publikum in der guten Stube der Stadt.



Eintritt: € 12,00/€ 10,00

Karten- und Platzreservierung ab sofort unter 08272/4508 oder info@musikschulewertingen.de möglich.