Musikschule Wertingen: Klassiker der Filmmusik im Schloss

Unter dem Motto „Klassiker der Filmmusik - Hollywood in Wertingen“ lädt die Musikschule Wertingen am 1. Mai um 17 Uhr zu einem besonderen Konzerterlebnis in den Festsaal des Wertinger Schlosses ein.

Das Kino verzaubert heute genauso wie früher die Besucher mit vielen schönen und spannenden Geschichten von Liebe, Intrigen, Abenteuern und schicksalhaften Begegnungen. Diese Momente auf der Leinwand sind immer mit Melodien verbunden, die uns diese unvergesslich werden lassen. Die Künstler der Musikschule Wertingen wollen Ihre Zuhörer mit Highlights der schönsten klassischen und populären Melodien der Filmgeschichte verführen. Zu hören sind u. a. die Filmmusik-Klassiker aus den Filmen „Der dritte Mann“, „Fluch der Karibik“, „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, „Rocky“ und „Breakfast at Tiffanys“. Es spielen Schüler*Innen und Lehrkräfte auf Klavier, Blasinstrumenten, mit dem Percussionensemble und dem Streicherensemble.