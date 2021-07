Musikschule Wertingen: Klassenvorspiel im Grünen

Schüler der Klarinetten- und Blockflötenklasse von Heike Mayr-Hof musizierten

Pünktlich zum geplanten Vorspiel lachte die Sonne und ermöglichte es den Musikschülern in schöner Atmosphäre ihr Abschlusskonzert im Freien veranstalten zu können. Die Eltern packten mit an und so wurde das Heckentheater der Grundschule mit Sitzkissen und Sonnenschirmen in eine kleine Konzertarena verwandelt.Die jungen Künstler an der Blockflöte, Stefanie Reuter, Franziska Mörgenthaler und Sophia Steinle, Quirin Knab, Zäzilia Nowotny und Maria Kehrle, spielten mit Begeisterung ihre Musikstücke und freuten sich über den Applaus des zahlreichen Publikums aus Eltern, Geschwistern und Großeltern. Die Klarinettenschüler*innen Lilly Anwander, Clara Scherer, Antonia Mörgenthaler, Amelie Rippel, Jonathan Schlampp, Selina Mayershofer, Pia Scherer, Sophie Krach und Marlene Heigl spielten solistisch, im Duett, im Trio oder mit Klavierbegleitung.bedankte sich bei allen Musiker*innen und wünschte den Familien schöne Sommerferien und einen hoffentlich guten Start ins neue Schuljahr.