Musikschule Wertingen: Katja Fechtner hat sich für die Musik entschieden

Die Musikschule Wertingen vermittelt seit 40 Jahren musikalische Grundlagen für ein schönes Hobby in einem Leben mit Musik oder für den Beruf, wie z.B. bei Katja Fechtner.



Ein kurzes Interview mit Katja Fechtner. Die Fragen stellte Manfred-Andreas Lipp.

Für, den städtischen Musikdirektor i. R. war es immer eine Freude, wenn Schülerinnen und Schüler, unterstützt durch ihre Familien zu besonderen Leistungen motiviert werden konnten. Die wöchentlichen Unterrichte an der Musikschule Wertingen waren für Manfred-Andreas Lipp immer auch dazu da, neben der Beherrschung des Saxofons oder der Klarinette auch das zukünftige Leben zu überdenken, Perspektiven aufzuzeigen und Visionen zu entwickeln. Die zusätzliche Teilnahme an Kursen für allgemeine Musiklehre, Rhythmik und Gehörbildung, die Mitwirkung bei Orchestern, Ensembles, Musikfreizeiten, Konzertreisen, Musikwettbewerben und solistische Auftritte fordern, fördern und bilden dabei die persönliche und künstlerische Entwicklung ganz besonders. „Wer Musik versteht, der hat mehr davon“ ist eine These und Überzeugung, die Lipp vehement und aktiv vertritt. Erkenntnisse der Verhaltensbiologie weiterzugeben, auf den jeweiligen Schüler zu achten und seine Entwicklung zu analysieren um klar zu machen, dass neben der Gesundheit, dem Umfeld, der Schule und dem eigenen Engagement passende Perspektiven aufgezeigt werden können, waren für Manfred-Andreas Lipp zentrale Themen im Dialog mit Schüler*innen und Eltern. Über viele Jahre haben sich zahlreiche seiner Schützlinge für ein Musikstudium oder die Mitwirkung in Musikkorps der Bundeswehr bzw. der Polizei entschieden. Deshalb war es zuletzt wieder eine große Freude zu erfahren, dass die junge Wertingerinnach der Grundausbildung zum Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr nach Hilden gewechselt ist, um eine professionelle Laufbahn zu beginnen. (WIKIPEDIA – Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr, Chef seit 2008 Oberstleutnant Michael Euler). Dabei begleiten sie besonders die Glückwünsche ihres früheren Musiklehrers und Förderers Manfred-Andreas Lipp.