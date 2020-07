Musikschule Wertingen: Instrumentenkarussell für die neue Bläserklasse

Lehrer der Musikschule stellen ihre Instrumente vor

Seit bereits vier Jahren bietet die Musikschule Wertingen an der Grundschule in Kooperation das Zusatzangebot „Bläserklasse“ an. Schüler der dritten Klasse erhalten die Gelegenheit, kostenlos am Vormittag während der Schulzeit im Orchesterverband ein Blasinstrument zu erlernen. Die Lehrkräfte der Musikschule betreuen die unterschiedlichen Fachbereiche in Kleingruppen und ermöglichen so eine fundierte Ausbildung. Die Instrumente können dafür von der Musikschule und der Stadtkapelle ausgeliehen werden.Um die Bläserklasse für das nächste Schuljahr vorzubereiten, lud die Musikschule alle Kinder der zweiten Klassen in die Stadthalle ein, um die Instrumente vorzustellen, die im Schuljahr 2020/21 angeboten werden. In 10 Einheiten zeigten die Fachlehrer für Blechblasinstrumente,unddie Besonderheiten vonund. Mit Gartenschlauch, Trichter und Handtrompete wurde anschaulich demonstriert und geübt, wie die Töne auf einem Blechblasinstrument erzeugt werden. Aufgrund der aktuellen Hygienemaßnahmen durften die Instrumente leider nicht ausprobiert werden.Mit vielen bekannten Melodien, vom Lummerlandlied bis zu „Sendung mit der Maus“ und vor allem mit Auszügen aus dem musikalischen Märchen „Peter und der Wolf“ begeisterten die Lehrkräfteundund rührten die Werbetrommel fürundFür viele Kinder war die Entscheidung während der Vorstellung schon gefallen und so wurden bereits viele konkrete Wünsche geäußert. Querflöte und Trompete standen dabei hoch im Kurs. Auf der Wunschliste der Bläserklassenleiter steht jedoch eine gleichmäßige Verteilung auf alle Instrumente, damit im Orchester ein ausgewogener Klang entstehen kann.