Musikschule Wertingen: Hoigarta in der Stadthalle

Buntes Programm mit Ensembles der Wertinger Musikschule

Am Samstag, den 13. November um 19 Uhr lädt die Musikschule Wertingen zu einem gemütlichen Abend in die Stadthalle nach Wertingen ein. Neben Wein, Bier und kulinarischen Kleinigkeiten wird es vor allem traditionelle volkstümliche Musik von verschiedenen Besetzungen, Volkslieder und zünftige Musik geben.Das Vokalensemble Bissingen unter der Leitung vonsingt heitere und originelle Lieder aus seinem Repertoire und das Blockflötenensemble „Flauti Concertanti“ unter der Leitung vonwird alpenländische Volks- und Tanzweisen von Robert Max Miller und Josef Doppelbauer beitragen.Das Hackbrettensemble, ein Klarinettentrio, das Ensemble Vierklang, das Mozarttrio und verschiedene Schülerensembles steuern neben Wiener Tänzen von Ludwig van Beethoven und alpenländische Volksmusik stimmungsvolle Weisen, Ländler, Polkas und Walzer bei. Die Wertinger Blasmusik wird unter der Leitung vonaufspielen.wird in bewährter Weise das Programm moderieren, sodass gute Unterhaltung nicht nur musikalisch garantiert ist. Der Eintritt ist frei.