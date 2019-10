Musikschule Wertingen: Heißer Rock im Schloss

Wertinger Musiker bei der „Wertinger Nacht“

Candlelight Konzert der Bläserphilharmonie

Die Wirtschaftsvereinigung Wertingen verspricht in diesem Jahr einen Abend mit „Feuer und Flamme“.Wenn also am 15. November bei der 12. Wertinger Nacht die Stadt „brennt“, dann zündelt auch die Musikschule mit und lässt es im Festsaal des Schlosses so richtig krachen. Die beiden Rockbands der Wertinger Musikschule sind schon ganz heiß darauf, den Besuchern mit cooler Rockmusik einzuheizen. Die Schulband, die vongecoacht wird, war bisher schon bei Schulveranstaltungen für den rockigen Part zuständig. Die sechs jungen Musiker im Alter zwischen 10 und 14 Jahren spielen seit 2 Jahren zusammen und freuen sich nun auf ihren großen Auftritt.Die zweite Schulbandist schon wesentlich reifer und kommt aus Bissingen. Der Schlagzeugerunterrichtet an der Außenstelle der Musikschule Wertingen in Bissingen und bringt zur Wertinger Nacht seine Band aus dem Kesseltal mit ins Zusamtal. Im Gepäck hat die Band kultige Rockklassiker von den Rolling Stones, den Beatles oder Deep Purple. Das Rockkonzert beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei.Bereits um 18 Uhr spielt die Bläserphilharmonie der Stadtkapelle Wertingen unter ihrem neuen Dirigentendas traditionelle „Candlelight Konzert“, nach dem ursprünglichen Gedanken der Shopping Nacht bei Kerzenschein. Dieses Konzert lockt seit Jahren viele Besucher in die Stadtpfarrkirche St. Martin, um sich bei besonderer Atmosphäre auf einen außergewöhnlichen Abend einstimmen zu lassen. Die Musiker der Bläserphilharmonie zünden ein musikalisches Feuerwerk mit Musik von Johann Sebastian Bach, Richard Wagner, Rolf Rudin und James Barnes. Auch hier ist der Eintritt frei.