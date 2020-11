Musikschule Wertingen: Happy End in Ninive und Wertingen?

Die evangelische Bethlehem Kirche Wertingen feierte am Buß- und Bettag mit Dekan Volker Haug ihren Gottesdienst.

Nachdem der Ruf der Glocken verhallt war und alle Gläubige, die durch Corona-Regeln möglichen Plätze eingenommen hatten, eröffnete das Saxofon Ensemble der Musikschule Wertingen, die Breite der Kirche nutzend, mit dem Choral „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ von Johann Sebastian Bach den feierlichen Gottesdienst. In seiner Predigt schlug Volker Haug eine Brücke von Jona und Ninive in die Gegenwart und machte dabei am Ende Mut, dass aktuelle Herausforderungen überstanden werden können. Für die musikalische Umrahmung mit Werken von Johann Sebastian Bach und Giovanni Gabrieli, durch das „Ensemble-4-SAX“, gab es am Ende Dankesworte an(Sopransaxofon),(Altsaxofon),(Tenorsaxofon) und(Baritonsaxofon). Die gute Zusammenarbeit von Pfarrerin, die ebenfalls präsent war, mit der Musikschule Wertingen führt immer wieder zu Engagements und einer glücklichen „Symbiose“ und win win Situation.