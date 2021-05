Musikschule Wertingen: Grandiose Ergebnisse beim Online-Wettbewerb

Wertinger Musikschüler räumen Auszeichnungen beim Wettbewerb „Concertino“ ab

Zwei Mal vergab die Fachjury die Auszeichnung mit 99 von 100 möglichen Punkten. 18 Beiträge wurden mit ausgezeichnetem und 2 Beiträge mit sehr gutem Erfolg prämiert.

Optimale Bedingungen

Aufwand hat sich gelohnt

Spitzenreiter

22 Schülerinnen und Schüler der Musikschule und Stadtkapelle Wertingen beteiligten sich beim diesjährigen Verbandsentscheid des Bayerischen Blasmusikverbands, der nicht wie sonst live in Wertingen, sondern wegen den Einschränkungen der Pandemie online vonstattengehen musste. Genauso, wie aktuell kein Instrumentalunterricht in Präsenzform in der Musikschule stattfinden kann, darf auch kein Wettbewerb im Liveformat abgehalten werden. Aus diesem Grund haben die Veranstalter des „Concertino“ Wettbewerbs das Onlineformat ausgeschrieben.An der Musikschule müssen die Schüler auch in Zeiten der hohen Inzidenzzahlen nicht auf ihren Unterricht verzichten. Da die Lehrkräfte digital unterrichten, konnte auch die Vorbereitung auf den Wettbewerb gewährleistet werden. Im Saal der Musikschule wurde unter Einhaltung aller Hygienemaßnahmen ein Aufnahmestudio eingerichtet, sodass die Schüler mit ihrem Klavierbegleiter und dem Aufnahmeteam in einer genehmigten Ausnahmesituation die Wettbewerbsatmospähre imitieren konnten. Die jungen Künstler hatten auch bei der digitalen Aufnahme wie beim Liveformat vor einer Jury nur einen Versuch und mussten ihr Wettbewerbsprogramm am Stück vorspielen.20 Beiträge von 22 Musikerinnen und Musiker in fünf Altersgruppen wurden an zwei Tagen aufgenommen und eingereicht. Dank des Aufnahmeteams umundund den Klavierbegleiternundfanden die Wettbewerbsteilnehmer optimale Bedingungen vor, um konzentriert spielen zu können. Die Instrumentallehrerundunterstützen ihre Schüler und freuten sich mit ihnen und den Eltern über die tollen Punktzahlen.Wieder einmal hat sich der Übeaufwand, die Klavierproben und der technische Aufwand gelohnt. Die Freude über die rege Wettbewerbsteilnahme war mindestens so groß, wie die über die überwältigenden Ergebnisse. Fünf Solisten und drei Duos wurden mit ihrer Leistung sogar Verbandssieger mit der höchsten Punktzahl in ihrer Kategorie.Die 15-jährige Fagottistinund die 11-jährigeam Saxofon bekamen für ihr Vorspiel die fantastische Wertung mit 99 von 100 möglichen Punkten. Gleichzeitig wurden sie Verbandssieger. Die Querflötistinwurde mit 94 Punkten Verbandssiegerin, genauso, wieam Saxofon mit 93 Punkten und die Hornistinmit 98 Punkten. Die Saxofonistinnenundbekamen diese Auszeichnung, ebenso die Brüderals Duo mit Saxofon und Posaune mit jeweils 95 Punkten. Die beiden Hornistenundwurden mit 97 Punkten Verbandssieger.Das Prädikat „mit ausgezeichnetem Erfolg“ und 97 Punkten erhielten die Querflötistin, der Saxofonistund die Saxofonistin. 96 Punkte und ebenfalls einen ausgezeichneten Erfolg erhielten der Trompeterund die Saxofonistinim Solovortrag. Die beiden Schlagzeugerundbekamen von der Fachjury 95 Punkte bzw. 92 Punkte. Das Saxofonduettunderspielten sich mit 94 Punkten einen ausgezeichneten Erfolg, genauso wie die Querflötistinmit 92 Punkten. Die Saxofonistindarf sich mit dem Ergebnis von 91 Punkten auch über eine Auszeichnung für ihre Leistung freuen. Die beiden Musikerinnenan der Querflöte underhielten für ihren Vortrag jeweils 90 Punkte und das Prädikat „mit sehr gutem Erfolg“.Die Verantwortlichen der Musikschule und Stadtkapelle gratulieren den jungen Künstlerinnen und Künstlern und hoffen trotz aller Erfolge mit Hilfe der digitalen Medien auf baldige Möglichkeiten des gemeinsamen Musizierens ohne Tablet und Computer.