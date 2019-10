Musikschule Wertingen: Geglückte Generalprobe

Wertinger Bläser und Schlagzeuger sind schon fit für die Wettbewerbe

Beiträge in 4 Alterskategorien

Prädikat "Mit ausgezeichnetem Erfolg" wurde sechsmal vergeben

Am Wochenende war es in Wertingen bereits soweit: die 10 Kammermusikensembles der Musikschule probten den Ernstfall. Schon frühzeitig haben die Lehrkräfte der Musikschule mit den Vorbereitungen auf die Wettbewerbe des Bayerischen Blasmusikverbands begonnen. So galt es, Schüler zu motivieren, Ensembles zu formen und passende Literatur auszusuchen. Insgesamt 35 Schüler aus den Fachbereichen Holz- und Blechbläser sowie Schlagzeug stellten sich in 10 Ensembles einer Generalprobe beim hausinternen Wettbewerb, der in bewährter Tradition 4 Wochen vor dem ersten Entscheid auf Bezirksebene stattfindet.Ein Schlagzeugensemble aus der Klasse von Dunja Lettner, zwei Blechbläserquartette unter der Leitung von Michael Rast und Markus Meyr-Lischka, je drei Klarinetten- und Saxofonensembles aus den Klassen von Heike Mayr-Hof, Sabrina Steinle und Manfred-Andreas Lipp sowie ein gemischtes Holzbläsertrio von Musiklehrer Jakob Steinsiek nahmen am Wettbewerb teil. Sie spielten in vier Alterskategorien ihr Wettbewerbsprogramm vor und erhielten von der Jury eine Bewertung, mit der sie produktiv in die weiteren Vorbereitungen gehen können.Die beiden bewährten Juroren Hermann Grußler, Neusäß und Herbert Ahne, Welden freuten sich, dass sie sechsmal die Bewertung „Mit ausgezeichnetem Erfolg“ für bereits ausgereifte Vorträge vergeben konnten. Die Höchstpunktzahl des Tages erreichte das Saxofonquartett mit Luis Haupt, Chiara Bunk, Lea Lernhard und Martin Stempfle mit 95 Punkten, gefolgt vom Holzbläsertrio um Anna-Maria Hof, Viktoria Krebs und Anna Pfeifelmann mit 94 Punkten. Nina Reiter, Jonas Rieß und Janina Beringer sind erst 8 Jahre alt und waren mit ihrem Saxofontrio das jüngste Ensemble, welches sich auch einen ausgezeichneten Erfolg mit 91 Punkten erspielt hat. In den nächsten Proben wird noch mal kräftig an den Details gefeilt, sodass alle gut vorbereitet beim Bezirksentscheid des Bezirks 17 starten können.Dieser findet am 24. November in Wertingen in den Räumlichkeiten der Musikschule und der Stadtkapelle statt.