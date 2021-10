Musikschule Wertingen: „Bis in den hintersten Winkel meines Herzens“

Heike Mayr-Hof gibt bewegendes Konzert im Rahmen von „DLG Kultur und wir“

So tief berührt zeigten sich die Konzertbesucher am Samstagabend im Schloss Wertingen. Die Klarinettistinhat mit ihrer Programmwahl voll ins Schwarze getroffen. Zusammen mit der Pianistin und Sängerinund dem Pianistenhat sie Musik aus Musicals, Tangos und romantischen Arien von Eugéne Bozza und Charles Oberthür in der Kombination mit Bildern zu einem Gesamtkunstwerk verpackt und dem Publikum einen schönen Abend bereitet. Die sehr persönlichen und individuell ausgesuchten Fotos, die auf die Leinwand mit Beamer übertragen wurden, unterstrichen die Emotionen, die die Künstlerin mit ihren Werken verbindet. Der Höhepunkt des Abends war das 18-minütige „Concerto“ von Oskar Navarro: ein bisher selten aufgeführtes Konzertstück der anderen, besonderen Art. Die volle dynamische und klangliche Bandbreite der Klarinette aufzeigend, kreierten Heike Mayr-Hof und Pablo Diez Teresa berührende und anregende Momente, aber auch Szenen mit aufregenden Rhythmen aus der spanischen Folklore. Der Pianist Pablo Diez Teresa war dementsprechend gefordert und stellte eindrucksvoll seine Vielseitigkeit und Empathie unter Beweis. So entstanden in befruchtender Zusammenarbeit sowohl bei den Künstlern, als auch beim Publikum Emotionen und innere Bilder, denen die Leinwandprojektionen noch zusätzlich Tiefe verliehen haben.Die Pianistin Angelika Iwanow zeigte sich vielfältig. Als einfühlsame Begleiterin und begeisterte Sängerin war sie ein charmanter Mosaikstein im stimmungsvollen Programm, unterstützt durch Bilder aus der Semperoper. Nach dem einstündigen Konzert herrschte bei allen Beteiligten Freude über den gelungenen Abend.