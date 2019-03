Musikschule Wertingen: Alles dreht sich ums Hackbrett

Nächstes Konzert der Reihe „Kunst tut gut“ im Wertinger Kreiskrankenhaus

Alpenländische Volksmusik und Tanzlieder

Am 07. April um 14.30 Uhr ist es wieder soweit. Freunde der Kammermusikreihe „Kunst tut gut“, die regelmäßig im Kreiskrankenhaus Wertingen stattfindet, haben wieder die Gelegenheit, sich 30 Minuten Musik aus der Musikschule als wohltuende Kunst zu gönnen.Dieses Mal dreht sich alles ums Hackbrett. Es ist aus der traditionellen Volksmusik nicht mehr wegzudenken und hat auch im Fächerangebot in der Klasse von Andrea Kratzer an der Musikschule seinen festen Platz.Im Konzert wird die „Wertinger Hackbrettmusik“, die junge Schülerin Rosalie Graf und das Ensemble um Anneliese Gärtner, Finny Tilp und Margarete Zahn das Hackbrett solistisch, im Ensemble und in Kombination mit steirischer Harmonika und Harfe zum Klingen bringen. Nicht nur Stücke aus der alpenländischen Volksmusik, wie „Zirbeneckerlandler“ oder „Im Buintle“ stehen auf dem Programm, sondern auch Tanzlieder aus Schweden und Irland.Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei.