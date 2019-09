Musik - Was meine Seele zum Klingen bringt! - Generation 60plus

Unter dem Motto „Musik“ findet am Mittwoch den 25. September 2019 in den Räumen des Mehrgenerationenhauses Wertingen (Fritz-Sauter-Straße 10) ein Nachmittag für die Generation 60plus statt. Beginn ist um 15 Uhr. Eingeladen sind Frauen und Männer, die 60 Jahre und älter sind. Nach Kaffee, Tee und Gebackenem geht es um das Thema „Musik – Was meine Seele zum Klingen bringt“.

Norbert Forster ist leidenschaftlicher Musiker und Unternehmer. An diesem Nachmittag singt und begleitet er Lieder auf der Gitarre. Er gibt Hintergrundinformationen zu Liedtexten und Einblicke in sein persönliches Leben.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Veranstalter ist die Freie evangelische Gemeinde Wertingen. Informationen unter 09074-958283 und www.wertingen.feg.de