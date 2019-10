Lehrerkonzert der Musikschule Wertingen

Warum man für ein hochkarätiges Konzert nicht in die Ferne schweifen muss

Oak Hill Road und Papa Lipp Combo

Am Sonntag, den 10. November um 17 Uhr findet im Schloss Wertingen ein besonderes Konzert statt, bei dem nicht die Schüler, sondern die Lehrkräfte der Musikschule auf dem Podium stehen. Die Musikschule als Haus voller Künstler, die an renommierten Hochschulen im In- und Ausland studiert haben, bietet die Gelegenheit, nicht nur langjährige Lehrkräfte zu hören, sondern stellt auch einige neue Kolleginnen und Kollegen vor.Anstatt Einblicke in die pädagogische Arbeit zu gewähren, zeigen 18 Lehrer Auszüge aus ihrem künstlerischen Schaffen. Bläser, Streicher und Gitarristen, Akkordeonisten, Schlagzeuger und Pianisten werden aus den Vollen der Musikgeschichte schöpfen. Zu hören sind Beiträge von der Klassik bis in die Moderne, vom Solokonzert über das Klavierquartett bis hin zur Combo mit Jazz, Soul und Funk.wird nicht nur als Solist beim Flötenkonzert von Cecile Chaminade, sondern auch im Klavierquartett mitundauftreten. Das Holzbläsertrio umundspielt Auszüge aus der Oper „Carmen“ von George Bizet, währendbei der barocken Sonata von Friedrich Rust zeigen, wie gut Gitarre und Geige harmonieren. Der Trompeterwill als Vertreter der Blechbläserzunft zusammen mit der Pianistinmit dem „Solo de Concours“ von Théo Charlier überzeugen.schätzt das Akkordeon als vielseitiges Instrument und spielt zusammen mitan der Klarinette auch den wohl berühmtesten Tango mit dem Titel „Libertango“ von Astor Piazzolla.Die zweite Konzerthälfte ist der Jazz- und Soulmusik vorbehalten.undsind seit Jahren als die Combo „Oak Hill Road“ auf Tour und bringen sich beim Lehrerkonzert mit selbstkomponierten Titeln ein. Während der Schlagzeuglehrervon der Außenstelle Bissingen bei der Shopping Nacht am 15. November seine Musikschul-Rockband nach Wertingen mitbringt, tritt er beim Lehrerkonzert solistisch mit kubanischen Rhythmen auf und leitet damit zum Blues, Gospel, Dixie und Fusion Jazz der „Papa Lipp Combo“ umFlorian Hirle und Helmuth Baumann über. Titel von Jamey Abersold, Fats Waller und Herbie Hancock bilden den Abschluss eines abwechslungsreichen Abends mit künstlerischer und musikalischer Vielfalt.Die Moderation des Konzertes übernimmtund die Organisation liegt in den bewährten Händen von