Jazz aus der Musikschule Wertingen

Teamwork ist das Zauberwort in der Musikschule Wertingen und deshalb bündelt Manfred-Andreas Lipp seine Arbeitsergebnisse in beglückenden Konzerten seiner Klasse.

Gelungene Jazz-Improvisationen

Musiklehrer(Regie/Saxofon/Moderation), Geschäftsführerin(Organisation/Medienarbeit) und Schulleiterin(Förderung) bereiteten den Musikern aus der Saxofon Klasse optimale Rahmenbedingungen für das gelungene Projekt unter dem Motto „Jazz in the Castle“ im Festsaal des Wertinger Schlosses. Freudig begrüßt wurde das zahlreiche Publikum und die Ehrengäste(Förderer),(Ehrenmitglied) mit Gattin und(Ehrenmitglied). Die Musiklehrer(Drums),(Bass) und, sonst in der Papa-Lipp-Combo gemeinsam aktiv, ermöglichten den jungen Künstlern mit professioneller Begleitung zu musizieren.(Saxofon)(Posaune) eröffneten mit ihrem Boogie-Shuffle-Blues improvisierend den Reigen der bunten Musikbeiträge.(Sugar), S(Blue Bossa),(Heavy Stuff),(Doxy),(The Girl from Ipanema),(Watermelon Man),(Summertime),(Cantaloupe Island) verwandelten den Festsaal im Schloss Wertingen in einen Jazz Club.Manfred-Andreas Lipp, Florian Hirle, Helmuth Baumann und Dunja Lettner waren ebenfalls mit solistischen Beiträgen präsent und inspirierten die Musikschüler zu ihren gelungenen Jazz-Improvisationen. Der musikalische Rahmen des Saxofon-Ensembles im Zusammenspiel mit der Papa-Lipp-Combo machte deutlich wie eine 5stimmige Saxofon-Sektion aus jungen Musikern und eine tolle Rhythmusgruppe swingen. Das Publikum hatte schnell Jazz-Atmosphäre hergestellt und applaudierte spontan den Künstlern. Die zuerst geplante Zugabe wurde mit Rücksicht auf die derzeitige Problematik gegen die ukrainische Nationalhymne ausgetauscht und es wurde stehend den Opfern von Krieg und Vertreibung gedacht.