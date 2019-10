Gospel in der Wertinger Stadthalle

Wertingen : Stadthalle Wertingen |

WER: Stadthalle – Musik-Gottesdienst

Für die ganze Familie

Freude und Begeisterung – mit Gospelchor Am Sonntag 3. November 2019 findet im Foyer der Wertinger Stadthalle (Landrat-Anton-Rauch-Platz 3) ein besonderer Gottesdienst der Freien evangelischen Gemeinde statt. Der Augsburger Gospelchor „Corner tone“ gestaltet den musikalischen Teil des Vormittags. Beginn ist um 10 Uhr. An diesem Vormittag gibt es viel Live-Musik, Gelegenheit zum Zuhören und zum Mitzusingen, sowie ein Angebot für Kinder.

Mit den Liedern „O Happy day“ und „Lean on me“ drücken die Musiker Freude und Geborgenheit durch das Evangelium aus. Zugleich sind Gäste eingeladen in moderne Lieder wie „Groß ist der Herr“ und „Lege deine Sorgen nieder“ einzustimmen. Zwischendurch gibt es anregende Impulse zu den Themen von Pastor Klaus Deckenbach.

Zum Gospelchor: Durch die Freude am Singen kommen etwa 15 Chormitglieder zusammen. Stetiges und konzentriertes Üben gehört dazu. Aber im Vordergrund ist die Freude am Singen und an der Gemeinschaft. Tragendes Element der „CORNER TONE“ ist es, in musikalischer Form von Jesus und seiner Liebe zu uns zu erzählen. Jesus als „Eckstein“ (englisch = cornerstone = der Stein, der alles zusammenhält) begleitet in den gesungenen Gospels die Menschen in allen Lebensbereichen durch Freude und Trauer. Inzwischen haben auch einige neuere Stücke aus Musicals oder Filmen ihren Platz im „Liedervorrat“ gefunden. Und - am schönsten ist es, wenn nach einem Auftritt den Zuhörern eines ins Gesicht geschrieben steht: „O happy day“! Dann ist die Botschaft Gottes angekommen.

Weitere Informationen unter Tel. 09074-958283 und www.wertingen.feg.de