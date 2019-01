Generation 60plus Nachmittag – Tabubruch

Unter dem Motto „Tabubruch“ findet am Mittwoch den 27. Februar 2019, im Mehrgenerationenhaus Wertingen (Fritz-Sauter-Straße 10) ein Nachmittag für die Generation 60plus statt.

Beginn ist um 15 Uhr. Eingeladen sind Frauen und Männer, die 60 Jahre und älter sind. Nach Kaffee, Tee und Gebackenem geht es um das Tabuthema Tod.



Der Tod ist ganz offensichtlich ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Menschen finden häufig keine Möglichkeit mit anderen über dieses Thema zu sprechen. Doch bei allen Verdrängungsversuchen gehören Sterben und Tod zur Realität. In seinem Beitrag greift Pastor Klaus Deckenbach folgende Fragen auf: Wie kann ich mich persönlich diesem Thema Tod annähern? Welchen Nutzen hat die Beschäftigung mit dem Tod? Welche Hoffnung bietet das Evangelium von Jesus Christus?



Klaus Deckenbach, ist verheiratet mit Christina; gemeinsam erziehen sie vier Kinder; als Pastor ist er unter anderem in der Krisen, - Sterbe, - und Trauerbegleitung tätig.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Veranstalter ist die Freie evangelische Gemeinde Wertingen. Informationen unter 09074-958283 und www.wertingen.feg.de