Ermutigend - Candle-Light-Dinner für Frauen

Wertingen : Schlosskeller |

WER: Candle-Light-Dinner für Frauen

Wer bin ich? Was bin ich mir wert? – im Schlosskeller

Vortrag von Doris Klotz-Brenner



Am Freitag 11. Oktober 2019 findet im Wertinger Schlosskeller ein Candle-Light-Dinner für Frauen statt. Beginn ist um 19 Uhr. Neben einem reichhaltigen Buffet ist der Vortrag von Doris Klotz-Brenner ein weiterer Höhepunkt. „Wer bin ich? Was bin ich mir wert? – Mosaiksteine zu einem ermutigten Lebensstil“ lautet das Thema.

“Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke, und meine Seele erkennt das sehr wohl.” Diese Aussage und Erfahrung eines Beters hat mit Identität und Selbstwert zu tun. Und das sind die Themen, die Frau Klotz-Brenner aufgreift. Sie lässt persönliche Erfahrungen und Einsichten einfließen. Auf ermutigende Weise spricht die Referentin über den hohen Wert des menschlichen Lebens und über den Schöpfer, der diesen zugeteilt hat.

Die Referentin arbeitet als individualpsychologische Lebensberaterin (ICL) in eigener Praxis in Neu-Ulm. Hier sieht sie sich mit vielen persönlichen Fragen und Themen konfrontiert. Zu ihrer Arbeit gehört es, Menschen die Schönheit ihres Wesens entdecken zu lassen und zu helfen, wieder selbstbewusster und ermutigt durchs Leben zu gehen.

Die Freie evangelische Gemeinde lädt ein: „Genießen Sie einen Abend mit anderen Frauen bei einem Schlemmerbuffet (von Rita Augart) zum Unkostenbeitrag von 25 Euro (inkl. Getränke).“ Veranstaltungsort: Wertinger Schlosskeller, Schulstraße 12 in 86637 Wertingen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung Voraussetzung. Anmeldungen nur telefonisch bei Sybille Grunick unter 08272-64 21 28; Infos unter www.wertingen.feg.de