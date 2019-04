Akkordeonorchester Zusamtal e.V. gibt Konzert in der Synagoge Binswangen

Am Sonntag, den 05.05.2019, konzertiert das Akkordeonorchester Zusamtal unter der Leitung von

Stefanie Saule erstmalig in der Synagoge Binswangen. Die letzten Monate wurde fleissig geprobt, so

dass nun ein abwechslungsreiches Programm mit Werken von A. Piazzolla, A.W. Ketèlbey etc sowie

einige bekannte Filmmelodien präsentiert werden kann. Auch Klezmer-Klänge werden in der

Synagoge zu hören sein. Neben solistischen Einlagen und einer Duo-Darbietung kann das Publikum

ausserdem auf einen gesungenen Beitrag von Ehrenvorstand Gerhard Hackenbuchner gespannt sein.

Das Orchester freut sich auf die wunderbare Atmosphäre und Akustik in Binswangen und hofft auf

zahlreiche Besucher.

Beginn des Konzerts ist um 16.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird gerne entgegen

genommen.



Text :Andrea Aumiller