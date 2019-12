Anzeige

Wertinger Zeitung/Augsburger Allgemeine - Headline vom 28/29/30.12.2019

Mehrheit ist für ein Böllerverbot ........ und das Beste: Die Deutschen setzen auf Angela Merkel (Angela Merkel genießt weiterhin großes Vertrauen und Beliebtheit bei den Deutschen)





In Bezug auf ein Böllerverbot waren 57 % der Befragten, allem Anschein nach, dafür.



Was sagt uns dies, was steht zwischen den Zeilen, was soll eine solche Headline bewirken?

Nun, erst einmal, wer waren diese 57 %, die ein Böllerverbot unterstützen würden? Dreh- und Angelpunkt einer solch "repräsentativen" Umfrage sind immer noch die Befragten!

Befrage ich 80% politisch grüner Wähler über Umweltschutzfragen, bekomme ich eine Mehrheit hierfür.



Statte ich dann einen Bericht hierüber mit der passenden Headline aus, wird dem Leser suggeriert, die Mehrheit der Bürger wäre für diesen Punkt. Befragt wurde aber nur ein ausgesuchter Personenkreis, der diesbezüglich die Öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung lenken soll. Leichtgläubig wird dies dann von den Bürgern aufgenommen. Es erleichtert dann wiederum politisches Handeln, in Bezug auf verschiedenste, den Bürger betreffende Maßnahmen.



Ferner, was soll die Floskel - ...allem Anschein nach... - ?



Eingebaut in eine Umfrage, lässt es noch "Luft" für Spekulation und die Gewissheit, na ja, es scheint nur so, als ob ein Böllerverbot jemals Realität werden würde, da es noch zu viele Faktoren gibt, die dem entgegenhalten könnten. Es soll nicht der große Aufschrei kommen, Pferde scheu gemacht werden oder gar potenzielle Einnahmequellen, egal für die Politik oder die Wirtschaft, verprellt werden.



Was sagt somit dieser Artikel aus?



Nichts!



Nichts, was wir nicht schon wüssten, jetzt aber bestätigt bekommen haben!



Ist es nicht toll, diese Art der Bestätigung? Steigert doch gleich das Selbstbewusstsein.



Nun aber eine Steigerung der Beeinflussung.....in Bezug auf die Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland.



Mit der Aussage, die Deutschen setzen auf Angela Merkel, ziehe ich unter anderem, alle Unschlüssigen oder Sonstige (die ich hier nicht näher definieren will) auf die Seite der Befürworter ihrer Regierungspolitik. Man will ja schließlich nicht negativ auffallen, gegen eine Mainstreammeinung sein oder anderweitig mit seiner Meinung unangenehm in Erscheinung treten. Familiär oder beruflich gesehen könnte es ein Affront sein. Sich auf dünnes Eis zu begeben ist auch so eine Sache. Da ist abnicken und jasagen schon einfacher und wer weiß, wie weit "Big Brother is watching you" schon gediehen ist, in einer Zeit, in der nicht jeder Arbeitsplatz ewig währt.



Wie leicht ist doch eine Einflussnahme der Medien gegenüber vielen Bürgern auch bei anderen Themengebieten.





Einmal wird die Seele gestreichelt, ein weiteres Mal die Intelligenz hervorgelobt, ein anderes Mal am Mitgefühl gekitzelt. Durch richtig platzierte Meldungen oder Schlagwörter lässt sich so manches Meinungsbild in jede gewünschte Richtung verschieben.



In diesem Sinne......pflegen Sie Ihr Ego und fühlen Sie sich wohl. Einen angenehmen und segensreichen Jahreswechsel wünsche ich Ihnen, mit der Bitte, sich selber ein Bild über geschehene oder bevorstehende Ereignisse zu machen.

