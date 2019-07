Freiheit erleben

jemand (mehr oder weniger) tun und lassen kann, was er will;

dass jemand sich (mehr oder weniger) kaufen kann, was er will;



dass jemand reisen kann;

dass jemand sein Leben relativ selbst bestimmen kann.....







.Dabei merke ich bald, dass das weit verbreitete gesellschaftliche Verständnis von Freiheit weit weg ist von dem, was die Bibel unter Freiheit versteht. Weitläufig bedeutet Freiheit dassMir scheint, dass es im Neuen Testament eher um eine Befreiung von dem geht, was mich bzw. uns als Menschen von Gott trennt. Freiheit scheint auch die innere Verfassung gerne den Willen Gottes tun zu wollen und können zu bedeuten. Von daher nehme ich gerne in Anspruch, was Jesus Christus anbietet und verspricht:(Joh 8,31-32, HfA).