Weihnachtsmarkt auf dem Franziskushof in Possenried

Wertingen : Franziskushof-Gnadenhof Possenried e.V. |

Vorweihnachtliches Treiben auf dem Franziskushof



Es ist wieder soweit...auch dieses Jahr findet wieder das vorweihnachtliche Treiben auf dem Gnadenhof am 24. November 2018 und am 01. Dezember 2018 ab 15:00 Uhr statt.

Was ist geboten?



Daniel hat wieder viel für die weihnachtliche Deko vorbereitet. Gerne können Sie die günstigen Adventskränze unter 0151 12557392 bei ihm vorbestellen. Der Erlös geht zu 100 % zum Unterhalt der Gnadenhoftiere. Isy und Beate aus Eichstätt haben viele Geschenkideen aus roher Schafnaturwolle (einzigartig in Deutschland) und "Bine" aus Neuburg kommt auch mit ihrem Sortiment am 24.11.2018. Kasi ist mit seinem Glückrad da (10x Ponyreiten und viele tolle Preise). Andy´s Grill ist auch vertreten und bietet Steaksemmeln und Würstel vom Grill an. Die Kuchentheke ist auch wieder mit vielen Köstlichkeiten bestückt. Kaffee, Glühwein und alkoholfreien Punsch wird auch angeboten. Der vegane Hobbykoch "Pietro" bietet Kürbissuppe, Pommé de Tere frites und Kuchen an. Zwei Führungen über das große Areal erwarten die Besucher des Franziskushofes. Beim Infostand können Sie interessierte Tierfreunde sich über das Projekt "Franziskushof in Possenried" sich informieren.Für jeden ist etwas dabei--- kommen - sehen - staunen- Paten werden!