Wertingen : ASB |

Wer will schon daheim hinterm Ofen versauern?



Wir nicht!!!



Das ist das Motto der Gruppe „Freizeit-Fit“, die seit fast 5Jahren besteht und sich nunmehr regelmäßig alle vier Wochen freitags im ASB Begegnungscafe zum Stammtisch trifft.



Angesprochen fühlen dürfen sich Interessierte ab 40 + aus dem Großraum Wertingen/Dillingen-Donau-Ries/Augsburg, paarweise oder einzeln, die gesellig und zuverlässig sind, vielfältige Interessen haben und gerne gemeinsam etwas unternehmen,

wie z.B. Biergartenbesuch, Stadtführungen, Bowling spielen, Ausflüge usw.



Haben wir Ihr Interesse geweckt?



Wenn auch Sie, Ihre Freizeit gerne in unserer netten Gesellschaft verbringen wollen, informieren Sie sich unter

Tel. 08272/60910-0 ASB Geschäftsstelle oder per mail:

freizeit-fit@asb-wertingen.de



Es ist für jeden etwas dabei.