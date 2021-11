ABSAGE der Wertinger „Sternen-Nacht im Städtle“ am 19.11.2021

Pressemitteilung der Stadt Wertingen

Schweren Herzens haben sich die Stadt Wertingen und die Wirtschaftsvereinigung Wertingen dazu entschieden, die für den 19. November geplante „STERNEN-NACHT IM STÄDTLE“ ersatzlos abzusagen. Mit Blick auf die derzeit steigenden Corona-Zahlen in der Region ist es nicht zu verantworten eine Veranstaltung in diesem Umfang durchzuführen. Zudem waren sich alle Verantwortlichen einig, dass eine Durchführung mit den damit zusammenhängenden Vorgaben für Veranstaltungen im Freien, welche zu einem höheren organisatorischen Aufwand führen würde, in diesem Jahr nicht möglich ist.Bürgermeister Willy Lehmeier, die Vorstandschaft der Wirtschaftsvereinigung Wertingen sowie alle Beteiligten hoffen darauf, dass die „Wertinger Nacht“ im Jahr 2022 wieder wie gewohnt und in vollem Umfang stattfinden kann.