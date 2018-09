Gesetzliche Anforderungen an die Kassensysteme

Deutschlandweit gibt es klare gesetzliche Vorgaben, wenn es um die Arbeit und die Funktion der Kassensysteme geht. Wer sich an diese Reglementierungen nicht hält, riskiert Strafzahlungen und eine aufwändige Steuerprüfung. Das ist für viele ein Grund, den führenden und erfolgreichen Kassensystemen ihrer Branche ihr Vertrauen zu schenken und in die wirtschaftliche Gesundheit der Firma zu investieren.

Erneuerte Anforderungen an digitale Kassensystem





Neue Kassenbuch-Nachschau gilt ab 2018





Bisher gibt es in Deutschland noch keine Pflicht für Registrierkassen. Dennoch haben sich die meisten Unternehmen entschlossen, elektronische Kassensysteme zu nutzen, wenn sie Bargeld einnehmen. Die derzeit hohen Manipulationsmöglichkeiten ziehen leider komplexe Anforderungen an die Buchführung der Kassensysteme bei Bargeschäften nach sich. Erst 2010 erfolgte eine Verschärfung der bisherigen Regeln durch das Bundesfinanzministerium. Das führt nicht in jedem Fall dazu, dass Anwender die Übersicht über die steuerlichen Anforderungen behalten.Aus den neuen Anforderungen geht hervor, dass Einzelumsätze und alle Kassenumsätze digital aufzuzeichnen sind. Eine Speicherung sollte mindestens für zehn Jahre erfolgen und digital prüfbar sein. Dabei arbeiten die führenden Kassensysteme mit Software, die sich problemlos digital auslesen lässt. Diese Vorgaben gelten bindend für alle Kassensysteme ab dem 1. Januar 2017. Wer auf diese Vorgaben nicht eingeht, widersetzt sich den gesetzlichen Vorschriften und begeht einen folgenreichen Fehler, der sehr viel Geld kosten kann.Ein neuer Beschluss vom Bundeskabinett geht auf den Dezember 2016 zurück. Das Gesetz zum Schutz vor Manipulation digitaler Grundaufzeichnungen soll zum ersten Mal ab dem 1. Januar 2020 Anwendung finden. Schon ab 2018 greift die neue Kassen-Nachschau. Demnach sieht die Betriebsprüfung die Kassenbuch-Prüfung als eines der wesentlichen Bestandteile an. Die Bußgelder und Schätzungen des Finanzamtes fallen erfahrungsgemäß sehr hoch aus und können schnell existenzbedrohend sein. Demnach zeigen aktuelle Prüfungen immer wieder Lücken auf, die auf eine nicht ordnungsgemäße Buchhaltung und Kassenführung zurückgehen.Ein Einzelaufzeichnungspflicht besteht auch für die offenen Ladenkassen. So muss jeder Verkaufsvorgang über Rechnungen und Quittungen dokumentiert und chronologisch aufgezeichnet werden. Daraus geht die Identität vom Käufer, Verkäufer und der Gegenstand des Geschäfts oder die Dienstleistung hervor ebenso wie der Steuerbetrag, der Gesamtbetrag und der zu zahlende Betrag. Alle Bareinnahmen werden nummeriert und in einem täglichen Kassenbericht nachgewiesen. Wer einen Kassenbericht anfertigt, zählt damit den gesamten Bargeldbestand. Dazu gehört natürlich auch das Hartgeld. Nach der Zählung wird ein so genanntes Zählprotokoll angelegt, das weißt die exakte Stückzahl der Geldscheine und Münzen auf - diese Vorgabe gehört zu den veralteten Vorschriften, die nunmehr nicht mehr gelten. Dennoch ist es unzulässig, Schätzungen oder Rundungen vorzunehmen.Unter die jeweiligen Kasseneinnahmen empfiehlt sich die Unterzeichnung mit Uhrzeit und Datum direkt nach Geschäftsschluss. Daraus resultiert das Tagesergebnis im Kassenbuch. Unabhängig von der Vorschrift des Kassenberichts und der Einzelaufzeichnungspflicht sind die Grundsätze, die sich in der ordnungsgemäßen Buchführung finden lassen. So muss die Buchführung in jedem Fall vollständig und nachvollziehbar gestaltet sein.Seit dem 1. Januar 2007 dürfen eigentlich nur noch die Kassensysteme im Einsatz sein, die dem BMF Schreiben 2010 entsprechen. Demnach verpflichtet sich jeder Gastronom der Kassenbuchführung, die jeweiligen Einnahmen und Ausgaben sind in den Büchern und Aufzeichnungen zu führen. Das umfasst die tägliche Aufzeichnung von Kasseneinnahmen und Kassenausgaben. Gewerbetreibende mit einem Jahresumsatz von 600.000 € oder mit einem Jahresgewinn, der deutlich über 60.000 € liegt, sind dazu verpflichtet, den oben genannten Buchführungspflichten nachzukommen.