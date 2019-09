Ausstellung "Souvenirs, Souvernirs!" von Anita Ulrich

„Paris ist immer eine gute Idee!“



Sagte einst Audrey Hepburn.

Das dachte sich auch die Malerin Anita Ulrich, als sie im Frühsommer dieses Jahres nach Paris fuhr und das Flair dieser Stadt mit ihren Aquarellfarben einfing. Kleine Skizzen entstanden spontan auf der Straße, große Bilder dagegen mit ausführlicher Planung im Atelier.



Das Aquarell ist dabei die Maltechnik, die die Augsburger Künstlerin am meisten fasziniert und für die sie bekannt ist. Seit 35 Jahren befasst sie sich nun intensiv mit dem Aquarell und reizt es immer weiter aus.

Aquarellfarben fließen beim Farbauftrag selbstständig ineinander und ermöglichen so eine ungeheure Geschwindigkeit beim Malen. Schnell heißt aber nicht schlampig! Im Gegenteil. Schnelles, spontanes Malen erfordert eine hohe Konzentration und abstraktes Denkvermögen. So entstanden beispielweise die Serie von Fahrrädern oder Flipflops.



Bekannt ist die Augsburger Künstlerin für Ihre stimmungsvollen, lichtdurchfluteten Aquarelle, in denen manchmal auch Gesichten erzählt werden, wie z.B. das kleine Bild von der Schuhputzerin in New York, oder das ganz riesige Aquarell mit den schmusenden Kühen mit dem Titel „Jugendliebe.“



Diese Impressionen aus Paris und New York, sowie allerlei aus heimischen Gegenden zeigt Anita Ulrich unter dem Motto „Souvenirs, souvenirs“ ihre Werke auf den drei Stockwerken des Rathauses im Quadrium in Wernau. Die Ausstellung ist vom 23. September bis 20. Dezember 2019 zu den Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.