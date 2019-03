Wermelskirchen im Zeichen des Circus Altano

Wermelskirchen im Zeichen des Circus AltanoOlafs Traum wird wahr„Schon als kleiner Junge hatte ich den Traum, Circusakrobat zu werden oder Clown“, so heißt es in einem Lied der Höhner.Der jüngste Spross des Circus Altano hat auch diesen Traum. Doch er nimmt die Gäste des Circus Altano mit auf seine Traumreise.Olaf bereist in seinem Traum die bunte Circuswelt, dabei begegnet er Balanceuren die Tische und Stühle auf ihrem Kinn balancieren. Aber Olaf lernt auch die romantische Seite des Circus kennen: in einer Traumweltkulisse verfolgt er verträumt zu romantischer Musik eine seltene Taubendressur. Auf seiner Reise begegnen Ihm Hunde und andere Tiere, die ihre Kunststücke vorführen. In seinem Traum bewundert er Cowboys die elegant das Lasso drehen und gezielt die Messer fliegen lassen. Der Höhepunkt der Traumreise ist sicher der Besuch in der Zirkuswelt aus 1001 Nacht mit Feuerspuckern und Fakiren.In der Pause zieht der Duft von frischem Popcorn durch das Zelt und die kleinen Gäste können sich im Reiten üben oder Erinnerungsphotos mit Bambi und Kusko schießen.Gehen Sie mit Olaf auf die Reise und begleiten sie ihn in seinem Traum. Das Geschehen wird jeden in seinen Bann ziehen und die Kleinen werden mit glänzenden Augen und heißen Wangen Olafs Traumreise verfolgen.Circus Altano gastiertvom 22.3.2019 bis 31.3.2019in Wermelskirchenauf dem Lochesplatz22.3.2019 Freitag 15:00 Uhr Premiere23.3.2019 Samstag 15:00 Uhr24.3.2019 Sonntag 11:00 Uhr Familientag, Erwachsene zahlen Kinderpreise24.3.2019 Sonntag 14:30 Uhr25.3.2019 Montag 15:00 Uhr Mamitag, Mamis in Begleitung ihrer Kinder haben freien Eintritt26.3.2019 Dienstag Ruhetag27.3.2019 Mittwoch Ruhetag28.3.2019 Donnerstag Ruhetag29.3.2019 Freitag 15:00 Uhr30.3.2019 Samstag 15:00 Uhr31.3.2019 Sonntag 11:00 Uhr Familientag, Erwachsene zahlen Kinderpreise