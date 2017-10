Westfalen Winds mit „Der Herr der Ringe“ im Festsaal Riesei Werdohl

Am 12.11.2017 gastiert die Westfälische Bläserphilharmonie Westfalen Winds unter der künstlerischen Leitung von Ulrich Schmidt um 16 Uhr im Werdohler Festsaal Riesei. Unter „Visions & Fantasy“ widmet der prämierte Klangkörper sein letztes Konzert in diesem Jahr der kulturellen Diversität und dem offenherzigen Miteinander. Einlass ist um 15:30 Uhr.



Fantastische Reise durch Mythos, Fiktion und Realität

"Der Herr der Ringe" und spanische Tänze



Nur so lange der Vorrat reicht

In Zeiten, die geprägt sind von Flucht und Angst, von geschürten Vorbehalten und befeuerter Ignoranz, kann die Musik besondere Brücken der Verständigung und vor allem des Verständnisses bauen. Aus diesem Grund möchte die Bläserphilharmonie Westfalen Winds ein besonderes gesellschaftliches Zeichen setzen, um die Werte hinauszutragen, an die die Musiker selbst glauben: Vielfalt, Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden.Mit Grußworten von Thomas Gemke, Landrat des Märkischen Kreises, entführt das Orchester unter der Leitung von Ulrich Schmidt am 12.11.2017 um 16 Uhr die Zuhörer im Werdohler Festsaal Riesei auf eine "fantastische" Reise durch Mythos, Fiktion und Realität. Um bestehende Vorbehalte auszuräumen wird das verbindende Kernelement des Abends, der Wunsch nach Freiheit, über Fantasien und Visionen für jede Altersgruppe musikalisch zugänglich gemacht.Auf dem Programm steht daher nicht umsonst eines der herausragendsten Werke für sinfonische Bläsermusik: „Der Herr der Ringe“ als Sinfonie Nr. 1 von Johan de Meij aus dem Jahr 1989. Daneben erwartet die Zuhörer ein farbenprächtiges Mosaik unterschiedlichster Stile und des musikalischen Kolorits. Leidenschaftliche spanische Tänze, furiose afro-kubanische Rhythmen und detailverliebte Klangmalerei aus den Mythen Griechenlands werden das Konzertprogramm auf musikalischem Höchstniveau mit Werken von Keith Gates und Victoriano Valencia bereichern.Eintrittskarten können ab sofort per Mail an „tickets@westfalen-winds.de“ für 8,-€ reserviert werden- nur so lange wie der Vorrat reicht. Eventuelle Restkarten gibt es für 10,-€ an der Abendkasse. Schüler, Studenten und Menschen mit Schwerbehinderung haben freien Eintritt.Weitere Informationen über www.westfalen-winds.de oder