Duo Burstein & Legnani in der Synagoge Wenkheim

Virtuose Musik für Cello und GitarreAmsind Ariana Burstein (Cello) & Roberto Legnani (Gitarre) in der Gedenkstätte Synagoge Wenkheim in Werbach-Wenkheim, Breite Straße 7, zu Gast. Eintrittskarten gibt es an der Konzertkasse ab 17.30 Uhr. Weitere Informationen: www.tourneebuero-cunningham.com.

Das Duo Ariana Burstein & Roberto Legnani stellt auf der Deutschland-Tournee 2019 ein neues interessantes Programm mit einzigartigen Arrangements für Cello und Gitarre vor. Bekannt für ihr perfektes Zusammenspiel, bilden beide Künstler ein brillantes Duo mit verblüffender, virtuoser instrumentaler Rollenverteilung. Die Besucher dürfen sich auf ein phänomenales Hörerlebnis, auf ein spannendes Konzert mit einer Vielfalt aus Klassik und Weltmusik sowie formvollendete Eigenkompositionen freuen.Zur Aufführung kommen Meisterwerke u. a. von Manuel de Falla, Isaac Albéniz, Thomas Moore, Antonio Vivaldi und Roberto Legnani sowie eine feine Arrangement-Auswahl irisch-keltischer, spanischer und lateinamerikanischer Musik. Leidenschaftliche Melodien, pulsierende Rhythmen und alte Stilelemente erklingen in einem kunstvoll neuen Gewand: Musik aus dem maurischen Mittelalter, hinführend ins 21. Jahrhundert, mit fließenden Grenzen zwischen abendländischer, orientalischer, asiatischer und jüdischer Kultur.