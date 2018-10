Trekkinggruppe der ‘Strammen Kette‘ aus Gehrden radelt in Tirol.

Die Anreise erfolgte bei regnerischen Wetter und im gebuchten Landhaus Wolf fühlten wir uns auf Anhieb wohl.Am nächsten Morgen war es zwar kühl aber trocken, und so konnten wir die erste unserer vorbereiteten Touren in Angriff nehmen. Wir fuhren um die Große Arnspitze im Wettersteingebirge, bewunderten Schloss Elmau, hier wurde 2015 der G7-Gipfel zelebriert, gelangten nach Mittenwald im Werdenfelser Land und kehrten über Scharnitz und einer schönen Abfahrt nach Leutasch zurück. Diese Tour von 63 km Distanz und 850 zu überwindenden Höhenmetern (HM) stellte keine besonderen Anforderungen, in Erinnerung bleiben der Anblick der imposanten Großen Arnspitze und das tiefblaue Wasser des Lauter-, Ferchen- und Bermsees.Am zweiten Tag radelten wir zum Isarursprung, der am Zusammenschluss von drei Bächen liegt. Entlang des Karwendelgebirges führte uns der Weg zwar nur mäßig bergauf, allerdings war die Piste derart mit Geröllfeldern gespickt, die das Vorankommen nicht nur erschwerten, sondern sich auch als unberechenbar gefährlich erwies. Unfreiwillige Abstiege hatten glücklicherweise keine Folgen, nach einem kurzen Schütteln konnte der„Ritt“ fortgesetzt werden. Am Ende des Isartals wurden wir durch die grandiose Felsenkulisse des Karwendels und die urige Kastenalm, die zur Rast einlud, reichlich entschädigt. Kuriosum am Rande: da wir unsere Räder nicht in Sichtweite der Kastenalm abstellen konnten, mussten wir später feststellen, dass sich ein Tiroler Rindvieh an zwei der am Lenker befestigten Helme gütlich getan hatten. Deren Innenpolster und Gurte fand das Rind unwiderstehlich und hatte sie mit der Zunge gründlich abgeleckt, durchgekaut und den Befestigungsgurtunbrauchbar gemacht. Zwei demolierte Helme und viel Gelächter von anderen Radlern bleiben dauerhaft in Erinnerung. Die Tour endete schließlich nach 65 km mit 750 HM.Für die dritte Tour war eine kurze, dafür aber sehr anspruchsvolle Strecke vorgesehen, die stetig bergauf über den Geschwandtkopf, der hoch über Seefeld ragt, führte. Nach einigen gut befahrbaren km wurde der Weg nicht nur immer steiler, sondern durch seine Schotterbeschaffenheit auch schwieriger zu manövrieren.Nicht enden wollende Spitzkehren verlangten uns und Material alles ab, ehe wir das Ziel, die Sonnenalmhütte, erreichten. Der Ausblick auf Seefeld, das sich uns wie eine Spielzeuglandschaft präsentierte, war überwältigend. Nach der Rast ging es auf der anderen Bergseite bergab, wieder Schotter und Spitzkehren, die höchsteKonzentration und Vertrauen in gute Bremsen verlangten. Die Mieminger Kette flog scheinbar an uns vorbei, über Seefeld und Mittenwald gelangten wir schließlich wohlbehalten ins Leutaschtal. Später erfuhren wir, daß der Aufstieg zum Geschwandtkopf als „schwarze Mountainbikestrecke“ (= höchster Schwierigkeitsgrad) kategorisiert ist, was uns ein wenig stolz machte.Die vierte Tour sollte uns bei absolutem Kaiserwetter entlang der Leutacher Ache über einen gute Forstweg ins Gaistal führen. Wir fuhren zwar stetig bergauf, aber es war angenehm fahrbar, dabei bewunderten wir zu beiden Seiten die Bergkulissen. Tief unter uns blinkten Bergbäche und in unmittelbarer Nähe begutachteten uns träge die für diese Gegend typischen Wiederkäuer. Wir sehen die Gaistal- und die Tillfussalm, fahren aber immer weiter, denn wir wollen zum Seebensee und dahin ist es noch weit. Während sich das Tal verengt wird der Weg steiler und die schneebedeckten, in der Sonne glitzernden Gipfel von Hochwand, Breitenkopf und Iglspitze geraten in unseren Focus, einfach atemberaubend! Die drei steinernen Riesen des Mieminger Gebirges stehen direkt demWettersteingebirges gegenüber, es fällt schwer zu entscheiden, in welche Richtung der Blick schweifen soll. Dann folgt der Iglsee, er war durch den trockenen Sommer völlig ausgetrocknet. Weiter geht‘s bergauf zur Seebenalm( 1.575 m) und anschließend zum absoluten Highlight, dem Seebensee ( 1.657 m). Vor uns der tiefblaue, von grünen Matten umgebene See, dahinter die Mieminger Kette und gegenüber das Zugspitzmassiv, dazu kein Wölkchen am Himmel, einfach zum Niederknieen! Hier wieder wegzufahren fällt schwer, aber es muss sein, denn die Hochfelderalm unterhalb der Zugspitze erwartet uns mit seiner Sonnenterrasse, die wir nach 4 km und 400 HM erreichen. Hier können wir bei einer Kaffeepause das Karwendelgebirge und die Mieminger Kette aus einer anderen Perspektive bewundern. Die Rückfahrt nach Leutasch vergeht wie im Flug, diese Tour bleibt defintiv unvergesslich!Für unsere fünfte , und mit Abstand längste Tour hatten wir die Inntalroute ausgewählt, die sich mit sanftenAnstiegen und Abfahrten präsentierte. Über das aus dem 13. Jahrhundert stammende Stift Stams, daneben liegt das weltbekannte Skigymnasium, fahren wir auf guten Wegen vorbei an ausgedehnten Obstplantagen und durch kleine, idyllische Ortschaften. Da hinter uns drohende Gewitterwolken herzogen und noch ein weiter Wegvor uns lag, legten wir ein ordentliches Tempo vor. Übermütig johlende Raftingfahrer auf dem Inn grüßen uns, wir grüßen zurück, besonders diejenigen beim unfreiwilligen Bad. Entlang der mystischen Zammer-Klamm gelangten wir schließlich an unseren Zielort Landeck. Aus Zeitgründen war nur ein kurzer Aufenthalt möglich, denn wir mussten zurückkehren, diesmal auf der anderen Innseite. Die herrliche Umgebung mit den vorzüglich ausgebauten Fahrradwegen ließ auch hier ein zügiges Fahren zu. Nur einige Male von sturen Rindern gestört, die dazu noch schwer zur Freigabe des Weges zu überreden waren. Allein die dröhnende Inntalautobahn trübte etwas die Stimmung. Als wir schließlich unsere Unterkunft erreicht hatten, folgte punktgenau der Gewitterregen.Der nächste Morgen präsentierte sich trüb und regnerisch, daher verzichteten wir aufs Radeln. Kurzentschlossen fuhren wir per PKW nach Garmisch Partenkirchen, vage hoffend, dass auf der Nordseite des Wettersteingebirges besseres Wetter herrschen könnte, sollte vielleicht eine Gondelfahrt auf die Zugspitze. Wir blieben daher unten in Garmisch Partenkirchen und besuchten das Werdenfels Museeum, das über Werdegang und Kultur der überwiegend bäuerlichen Bevölkerung in dieser Region diverse Exponate präsentierte.Anschließend wanderten wir noch in gut 2 Stunden um den Eibsee unterhalb der Zugspitzgondelstation. Da die Zugspitze auch an unserem Abreisetag im dichten Nebel lag, fuhren wir nach Mittenwald und nahmen die Karwendelbahn, um nach 10 Minuten Fahrt die im strahlendem Sonnenschein liegende Bergstation in 2.244 m Höhe zu erreichen. Nach einer Wanderung auf schmalen Graten in luftiger Höhe mussten wir nach einer Stärkung die Rückfahrt nach Hause, nicht ohne Wehmut, antreten.Geblieben sind überwältigende Eindrücke alpiner Landschaften, Natur pur, freundliche Menschen sowie tolle, vor allem aber unfallfreie und pannenlose Touren. Die ausgezeichnete Gastronomie, wir verbrachten die Abende in verschiedenen Restaurants, trug zu unserer guten Laune ebenso bei, wie das eine oder andere Kaltgetränk.Wir hatten die zu Hause gebliebenen Trekkingmitglieder mit vielen Fotos von unseren Erlebnissen auf dem Laufenden gehalten, daher war es keine Überraschung, dass andere Interesse an einer Teilnahme im nächsten Jahr bekundeten. Wir 5 sind uns jedenfalls einig: wenn der Berg ruft, wir sind wieder dabei!