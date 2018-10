Von meinem Fenster kann ich diesen Zierapfelbaum sehen.

Am 27. Oktober 2017 kam der erste Schnee und so war der Baum weiss.

Am 20. Mai 2018 konnten wir einen rosa Blumenpracht bewundern.

Am 15. Oktober 2018 in der Morgensonne war er mit Gold gefärbt.

Eine schöne, multifarbige Woche Euch allen Myheimatlern!