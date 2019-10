Der goldene Oktober in Finnland

In diesem Jahr hat Oktober bei uns die Herbstfärbung fast gleichzeitig im ganzen Land. Normalerweise ist die Ruskazeit zuerst im Norden und dann erst später im Süden. Auch die Färbung ist unnormal ähnlich überall und in diesem Jahr die Hauptfarbe ist geld das heisst wir haben einen richtigen goldenen Oktober. Ein 2-tägiger Kurzurlaub in Pieksämäki war kühl aber so schön.