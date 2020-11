Von Kind zu Kind - Sammelaktion "Herzenspäckchen" vom 13.11.2020

Freitag der 13. sollte ein Glückstag für die Flüchtlingskinder auf den griechischen Inseln werden. Insbesondere durch die Unterstützung der Waldorfschulmütter Marleen Mainka und Stefanie Knye sowie der Grundschullehrerin Heike Schaal wurde der Spendenaufruf ein voller Erfolg und 519 Herzenspäckchen konnten auf die Reise gehen. Wie Heike Schaal berichtete, hatten sich auch viele jetzt hier lebende Flüchtlingsfamilien an der Aktion beteiligt – ein großes Zeichen der Solidarität! Ein besonderer Gruß kam auch in Form von Kinderzeichnungen aus dem Waldorfkindergarten Bothfeld, die den Päckchen, ebenso wie Spielzeug, Kleidung und Hygieneartikel, beigefügt wurden.Zwischenzeitlich sind die Geschenke in Regensburg bei der Hilfsorganisation „Space-Eye“ (www.space-eye.org) angekommen, die für den Weitertransport auf die griechischen Inseln sorgt. Die Verteilung an die Kinder in den Flüchtlingslagern übernimmt danach die Organisation „School of Hope“. Eine dieser Schulen wurde z.B. im Lager Moria auf Lesbos von den Flüchtlingen selbst eingerichtet - s. www.medium.com/@Boat_refugee/moria-school-of-hope-803f3c6ad006.Gespendet wurde von den Wennigsern auch Winterbekleidung für Erwachsene, die sowohl „Space-Eye“ wie auch der hannoverschen Obdachlosenhilfe (www.obdachlosenhilfe.org) zu Gute kam.Die Organisatorinnen der Aktion, Christina Müller-Mathysiak, Barbara Zunker, Monika Ramlow und Monika Mainka würden gerne noch mehr bewegen, benötigen dazu aber personelle Unterstützung von Menschen, die sich gerne als Mitglied aber auch im Vorstand des Fördervereines des Sozialkaufhauses Wennigsen engagieren möchten – weitere Infos auf www.domaene-wennigsen.de/foerderverein.