„Picknick mit Bären“…

…heißt es am 19. Oktober auf Warneckes Hof, wenn das Dorfkino Bredenbeck die amerikanische Komödie mit Robert Redford und Nick Nolte in den Hauptrollen präsentiert.



Reiseschriftsteller Bill Bryson ist in die Jahre gekommen, und er fühlt sich von seinem Umfeld behandelt, als sei sein Leben bald zu Ende. Zum Entsetzen seiner Frau Cathy will er sich selbst noch einmal beweisen, Großes vollbringen zu können. Er fasst den Entschluss, den 3500 Km langen Appalachian Trail zu gehen. Seine Frau hält das Ganze für verrückt. Sie kann ihm aber nur die Auflage abtrotzen, nicht allein zu gehen. Nach zahlreichen Absagen aus dem Freundeskreis bleibt nur Katz übrig, ein Kumpel aus alten Zeiten, mit dem sich Bryson vor Ewigkeiten verkracht hatte und der sichtlich nicht in bester körperlicher Verfassung ist.

Das ungleiche Duo geht die Herausforderung an…



Das Team des Dorfkinos empfängt seine Gäste wieder mit einer kleinen Auswahl an Getränken und Snacks in der urigen Atmosphäre der Kornbrennerei.

Der VVK hat bereits begonnen. Karten sind bei „Rehburg Presse, Schreibwaren und mehr“ in Bredenbeck erhältlich. Der Eintritt beträgt 6 Euro.

Beginn 20 Uhr, Einlass 19.30 Uhr, die Platzzahl ist begrenzt.