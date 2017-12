NikolausRock im Gasthaus zur Tenne : Bitter Sweet Alley kommt am 9,12

|Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) ) laden herzlich zum nächsten NikolausRockAm Samstag,

den 09.12.17

spielt die Band

„Bitter Sweet Alley“

Konzertbeginn : 21 Uhr.Einlass: 19 Uhr 30Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten

Bitter Sweet Alley

The Boys are back in Town

Bitter Sweet Alley spielen für Euch seit 30 Jahren Rock vom Feinsten.Jedes Jahrzehnt auf der Bühne wurde geprägt durch die unterschiedlichstenEinflüsse der jeweiligen Bandmitglieder, wobei aber die musikalischeGrundausrichtung immer bestehen blieb.Mal schön, mal schmutzig, eben Rock’n’Roll …..Bitter Sweet Alley versteht sich als reine Live-Band.Das diese erfahrene und hochkarätige Zusammensetzung musikalischhervorragend funktioniert, macht nicht nur den Musikern selbst, sonderninsbesonders dem Publikum Spaß. Lasst Euch von der Stimmung und derPerformance einfangen; bei Bitter Sweet Alley ist gute Stimmung immerfester Bestandteil des Programms.Motto: Es ist angerockt – Thin Lizzy - Deep Purple - Led Zeppelin - Bonjovi –David Bowie – Gary Moore – Simple Minds – Manfred Mann – Uriah Heep –Robert Palmer - Steppenwolf - Status Quo - Westernhagen - Queen - RollingStones - Faith No More - Toto - Metallica – AC/DC - ZZ-Top - und vielesvieles mehr .....Schönen 1. AdventRoland Weller