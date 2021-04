Neuer Fotoband über das Calenberger Land erschienen

mail@ulf-birch.de

ist ein neuer Bildband mit insgesamt 82 Seiten und 88 Fotos - davon 37 ganzseitige - erschienen. Das Fotobuch dokumentiert 30 Rittergüter, Schlösser, Klöster und Kirchen in der Calenberger Region. Fotograf der Farbbilder und Autor der erklärenden Begleittexte ist der in Wennigsen lebende Ulf Birch. Der Bildband ist beim Autor unteroder im Buchhandel mit der ISBN-Nummer 978-3-933407-12-2 zu bestellen. Das Liebhaberbuch ist zum Selbstkostenpreis von 59,90 Euro plus Versandkosten zu beziehen. Einen Blick in den Bildband ermöglicht dieser Link: