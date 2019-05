Kunstspur Wennigsen 2019

Wennigsen (Deister): Kunstspur |

Meine lieben Leute,



der Juni lädt wieder zu einem Event in Wennigsen und Umgebung ein.

Die Kunstspur Wennigsen und Garten Kunst öffnet seine Pforten am 15.06 Samstag und 16.06 Sonntag. Startpunkt ist das Rathaus in Wennigsen in dem alle Künstler und Gärten ihren Standort präsentieren. An manchen Standorten gibt es life Musik, dies können Sie aus den aktuellen Flyern entnehmen. Auch in diesem Jahr freuen wir uns über zahlreiche Besucher.