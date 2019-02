Wennigsen (Deister): Kunstspur |

Liebe Leute, es ist mal wieder so weit, Wennigsen und Umgebung lassen allen interessierten Einblick in die Kunst!

Wir sind alle schon gespannt auf neugierige kunstinteressierte die sich auf den Weg machen um vielseitige Kunstrichtungen zu bewundern.

In diesem Sinne füllt sich der ein und andere Saal /Atelier /Garten auf zauberhafte Weise. Online und in Kürze per Flyer werden wir uns Ihnen präsentieren.