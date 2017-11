"Kaffee mit Musik" in Holtensen

Erstmals hatte der Ortsverein des DRK in Holtensen zu einem gemütlichen Kaffeenachmittag mit Musik eingeladen.

Um in der kalten und unfreundlichen Jahreszeit, die den November nun mal ausmacht,ein wenig Wärme und Gemütlichkeit zu genießen, gab es an diesem Nachmittag die Gelegenheit mit vielen Nachbarn ins Gespräch zu kommen. Bei einem oder mehreren Stücken Kuchen mit entsprechend leckerem Kaffee oder Tee wurde geklönt und gelacht. Zu diesen Unterhaltungen spielte zunächst der Akkordeonspieler Martin Volker ein wenig Tischmusik. Als dann aber von den Leckereien genug verspeist war, gab es für alle Anwesenden ein dickes Liederbuch mit vielen Texten bekannter und nicht so bekannter Volkslieder. Hieraus durften dann Stücke ausgesucht werden, die von allen Anwesenden gemeinsam gesungen wurden mit Begleitung von Martin Volker auf seinem Akkordeon. Da waren dann alle fröhlich dabei und applaudierten nach jedem Lied kräftig für die Begleitung. Nach diesem vergnüglichen Nachmittag gingen alle beschwingt nach Hause und waren sich einig, dass solch eine Veranstaltung auf jeden Fall wiederholt werden sollte.