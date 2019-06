Gasthaus zur Tenne:Konzert 29.06.19. NO LIMIT zu Gast

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

| Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Samstag, den 29.06.2019 spielt die Band NO LIMIT

in der Tenne.

Wann ? Konzertbeginn 20 Uhr!!!!!!!!. Einlass 19 Uhr

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6

Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten NO LIMIT Aushängeschild der Musikschule in Sachen Latin, Jazz und Pop

Bei der 2015 an der Calenberger Musikschule in Gehrden gegründeten Band NO LIMIT ist der Name Programm. Was Groove, Dynamik und Improvisation betrifft, überzeugten die 11- bis 16-jährigen Schüler im November 2018 die Jury bei „Jugend jazzt“: Der Landesmusikrat Niedersachsen zeichnete daraufhin das zehnköpfige Ensemble mit einem Förderpreis aus. Die Sängerin Camilla Strey gewann zudem den Jazzspatz Niedersachsen.

Auf zahlreichen Bühnen in der Region Hannover und darüber hinaus fand NO LIMIT ein begeistertes Publikum, unter anderem hier

Jubiläumsfest der Calenberger Musikschule (Oktober 2016),

Jugendmesse ChiB in Barsinghausen (Februar 2017),

Tag der Niedersachsen in Wolfsburg (September 2017),

Umweltforum in Hannover (September 2017),

Jugendmesse JAM in Ronnenberg (Februar 2018),

Tenne in Wennigsen-Degersen (Juni 2018),

- Landesbegegnung „Jugend jazzt“ in Wolfenbüttel (November 2018)

- Jazzfrühschoppen auf dem Toppiusplatz im Deister (Mai 2019),

Tag der Niedersachsen in Wilhelmshaven (15. Juni 2019).

Die energiegeladene Combo präsentiert ein variantenreiches Repertoire: Die Stilpalette umfasst Blues, Rap, Swing, Pop-Balladen, Rock, afro-kubanische und südamerikanische Songs. Die pädagogische Leitung der Band liegt in den Händen von Kurt Klose.





NO LIMIT:Camilla Strey Gesang, Percussion

Jesko Driemel Querflöte

Nicolas Hoffmann Klarinette

Philip Strey Altsaxophon

Lukas Grünreich Altsaxophon

Janina Pritsch Piano

Jan Noah HoffmannGitarre

Julian Pritsch Bass

Lasse Fahrenbach Schlagzeug/ Congas

Lukas Heidgen Schlagzeug/ Congas



ACHTUNG: KONZERTBEGINN : 20 Uhr!!!!!!!!!!!!!!

Die nächsten Termine:

August. 24.08.19 Band The Automatic Heroes Funkband Einlass 19 Uhr 30. Beginn: 21 Uhr



September. 21.09.19 Band: Mega Perl. Einlass 19 Uhr 30. Beginn: 21 Uhr



Oktober. 26.10.19 Band: 4 sale Blues alive u. BlueMood. Einlass 19 Uhr 30. Beginn: 20Uhr !!!!