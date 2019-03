Gasthaus zur Tenne: Sonderkonzert am Freitag den 29.03.19 : Lesetrieb trifft Tresenlied

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Freitag , den 29.03.2019 spielt die Band Kersten Flenter & Schöneworth mit"Lesetrieb trifft Tresenlied"



Wann ? Konzertbeginn 20 Uhr 30. Einlass 19 Uhr

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6

Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten



Kersten Flenter & Schöneworth mit"Lesetrieb trifft Tresenlied" im Gasthaus zur Tenne Kersten Flenter aus Hannover ist ein auf Lese-, Comedy- und Kabarettbühnen in ganz Deutschland mittlerweile recht bekannter Autor und Bühnenpoet. Er ist ein leidenschaftlicher Sammler von Kneipengesprächen über die großen Nebensächlichkeiten und die kleinen Katastrophen des Alltags und macht daraus Texte auf der Grenze zwischen Melancholie und Gelächter.



Ebenfalls aus Hannover kommt die Band Schöneworth um den Musiker und Songwriter Christoph Knop am Piano mit Sängerin Denise Kahlmann, Boris Eisenberg am Bass und Bastian Bruns am Schlagzeug. Sie spielen swingige Songs aus eigener und aus Flenters Feder über Themen, die gerne im Stammlokal besprochen werden.



Flenter und Schöneworth haben sich zusammengetan und bringen seit mehreren Jahren ihr Programm "Lesetrieb trifft Tresenlied" vorwiegend in Kneipen zu Gehör. Passend dazu werden Flenter&Schöneworth am Freitag 29. März 2019 um 20.30 Uhr in der Kneipe des Gasthaus zur Tenne in Wennigsen/Degersen auftreten. Der Eintritt ist frei, der Hut geht rum.