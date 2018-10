Gasthaus zur Tenne: Konzert 27.10 .18. Die gute Liveband „SO WhAT?!“ zu Gast

Wennigsen : Gasthaus zur Tenne |

Liebe(r) Musikfreund(in)!!!!!!!!!!!

Das bewährte Team ( Gasthaus zur Tenne, Heino de Witt und Musik Werkstatt Wennigsen ( Roland Weller) ) laden herzlich zur nächsten Open Stage.

Am Samstag, den 27.10.18 spielt die Band „ SO WhAT“

Konzertbeginn : 21 Uhr. Einlass: 19 Uhr 30

Wo ? Gasthaus zur Tenne. 30974 Wennigsen/ Degersen . In den Steinen 6

Eintritt ? Eintritt frei, um Spenden wird gebeten



„SO WhAT?!“

Endlich kommt die seit über 25 Jahren im gesamten norddeutschen Raum gern gesehene Band auch mal wieder in die Tenne. Die sechs sympathischen Musiker bieten mit großer Spielfreude und Leidenschaft abwechslungsreiche und eigenwillige Coversongs aus dem Bereich Classicrock, Southern, Blues und Soul.

Rockmusik mit starken Blues- und Souleinflüssen ist die Richtung, die das Sextett „SO WhAT?!" seit Jahren einhält und sich unter den Liebhabern dieser Musikrichtung einen Namen gemacht hat.

Das Repertoire reicht von Rock-Klassikern (Deep Purple, John Mayall) ,über die Südstaaten (ZZ Top, Lynyrd Skynyrd) bis hin zu Songs von Walter Trout und Gary Moore. Aber auch gängige Soulvarianten wie z.Bsp. von Bill Withers sind im Programm. Also nicht nur was für die harten Jungs sondern auch wunderschöne Balladen und viele Stücke bei denen das Tanzbein geschwungen werden kann.

Für den druckvollen Sound sorgt dabei neben dem Schlagzeug (Ralf Schlag), dem Bass (Lutz Höpfner), der wichtige 70`er Jahre Orgelsound (Johannes Feldmann) und die Kraft der zwei Gitarren (Arend Eilers und Dietmar Maehler). Durch den stimmgewaltigen Sänger (Michael Urbach), der sich auch als Solist in diversen Gospelformationen wohlfühlt, bekommt die Band „SO WhAT?!“ das gewisse Etwas. Es gibt aber neben dem Frontmann noch weitere positive musikalische Überraschungen wodurch sich die Band erfreulicherweise deutlich von den vielen Cover- Bands unterscheidet.

Die Musiker haben in den letzten Jahren bewiesen, dass Sie sich in der Musikkneipe ebenso wohlfühlen wie auf der großen Bühne. Diverse norddeutsche Stadtfeste haben die sympathischen Norddeutschen bereits davon überzeugt, dass Sie die Massen mit Ihrer handgemachten Rock- Blues- und Soulmusik mitreißen können und immer für gute Laune und ausgelassene Stimmung sorgen.

SOWhAT?! war schon einige Jahre nicht mehr in der Tenne. Die Rockband freut sich deshalb besonders auf die kultige Musik- Lokation. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Jungs mindestens drei Stunden abrocken werden und alles in der Tenne geben werden.



Informationen zur Band www.sowhat-rockmusic.de