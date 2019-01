Gasthaus zur Tenne: Jubiläumskonzert: 10 Jahre OPEN STAGE mit ARTOSSA & BLUE MOOD

BlueMood

Seit mehr alsschafft die Banddas, was heutzutage eine Seltenheit ist: Sie hat sich den Sound einer großen Vergangenheit bis heute bewahrt und hat zu neuer musikalischer Kraft gefunden. Einfallsreich arrangierte Songs sowie eine starke Besetzung (eine Leadsängerin und zwei Sänger) und guter Rock haben die Band wieder auf Erfolgskurs gebracht. " Wir sind immer noch das, was wir von Anfang an sein wollten.r. Seit der Gründung 1983 hatte sich Artossa kontinuierlich nach oben gespielt und war in Hannover und Umland innerhalb kurzer Zeit zu einem gefragten Live-Act avanciert, was die Band durch die ganze Bundesrepublik brachte und zur Produktion einer Schallplatte mit dem Titel "City Lights" führte. Nach langer Pause fand sich Artossa im Jahr 2008 in teilweise neuer Besetzung wieder zusammen. Die neue Konstellation brachte auch ganz brandneue Einflüsse in die Musiker, sodass inzwischen wieder ein komplettes Liveprogramm aus etlichen neuen Titeln und dem „Besten“ des „Alten“ steht. Im Konzert wird das Publikum auf eine Reise durch kraftvolle Rock- und Bluesstücke, über einfühlsame Balladen bis zum entspannten Reggae mitgenommen. Natürlich kommt der Fun-Faktor hierbei nicht zu kurz. Die deutlich spürbare Spielfreude auf der Bühne und der überspringende Funke zum Publikum habenmittlerweile eine stetig steigende Fangemeinde beschert und führten die Band auch zurück ins Capitol Hannover und auf etliche Bühnen im Umland.ARTOSSA sehen und hören:ARTOSSA sind:Wenn die Stimmung Blau ist, erreichen leise, ausdrucksstarke Töne und Klangbilder die Seele, Musik erzählt Geschichten. Das neue Musikprojektträgt daher ganz bewusst diese Stimmung im Namen und auf die Bühne.BlueMood - das Duo - ist Blues, Jazz, eigenwilliger Rock mit einem gefühlvollen, facettenreichen Piano, aber eben mit dem Mehr als das - more than piano. Gitarre und ein außergewöhnlicher Gesang sorgen für ein Klangerlebnis der besonderen Art. Die Musik vonundist in kein Genre einzuordnen, setzt auf eigene Kompositionen sowie Interpretationen und doch gibt es Anklänge an traditionellen Blues, Größen des Jazz-Pianos, Tom Waits, Joe Cocker und dieEs klingt angenehm vertraut, ist es aber irgendwie doch nicht.